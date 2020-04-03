Владелец «Лидса» опроверг слухи о продаже клуба

Эмблема «Лидса»
globallookpress.com
«Это всего лишь слухи, они муссируются уже год. Действительно, у нас с Аль-Хелаифи прекрасные отношения, мы хотим вместе чего-то добиться в футболе, но по поводу продажи клуба нет никакой конкретики.
Я хочу сделать "Лидс" крупным игроком в английской лиге. Мы оценим ситуацию, когда вернемся в АПЛ», — цитирует Радридзани Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что сделка состоялась и сумма составила 135 миллионов евро. В Чемпионшипе «Лидс» после 37 матчей занимает первое место. 0