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    Владелец «Лидса» опроверг слухи о продаже клуба

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    Владелец «Лидса» Андреа Радридзани опроверг слухи о том, что он продал клуб инвесторам из Катара во главе с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

    Эмблема «Лидса»
    Эмблема «Лидса»

    «Это всего лишь слухи, они муссируются уже год. Действительно, у нас с Аль-Хелаифи прекрасные отношения, мы хотим вместе чего-то добиться в футболе, но по поводу продажи клуба нет никакой конкретики.

    Я хочу сделать "Лидс" крупным игроком в английской лиге. Мы оценим ситуацию, когда вернемся в АПЛ», — цитирует Радридзани Sky Sport Italia.

    Ранее появилась информация, что сделка состоялась и сумма составила 135 миллионов евро. В Чемпионшипе «Лидс» после 37 матчей занимает первое место. 0

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