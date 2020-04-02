КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло Росси Сперва договорные матчи, а затем такое… Хет-трик Паоло Росси в ворота бразильцев
  • 21:10
    • Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков
  • 20:41
    • Стала известна причина гибели Рейеса
  • 20:37
    • Нападающий «Сочи» продолжит карьеру в «Чикаго»
  • 20:17
    • «Атлетико» сократил зарплаты на 70 процентов
  • 20:01
    • «Адмирал» надеется вернуться в КХЛ через сезон
    Все новости спорта

    Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет?

    Футбол Между тем Светская жизнь
    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев признался, что бил свою бывшую жену Татьяну.

    Александр Алиев
    Александр Алиев

    «Поднимал руку, почему нет? Поднимал на свою бывшую жену. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил домой и не устраивал скандал сам. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой.

    Я приезжаю на базу, а пацаны видят, что у меня лицо поцарапанное. Зачем лезть своими руками? Не я приходил домой и поднимал руку. Это было, когда она начинала скандал.

    Каждый же может расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь на тренировку с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду, что у меня тренировка. Я мог просто пощечину дать, леща, не более.

    Я никогда не начинал первым. Больше ни на кого я руку не поднимал. Я ее бил после того, как она начинала меня царапать», — сказал Алиев в интервью каналу «Кент» на YouTube. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2
  • 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»
  • 1.55
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • Экспресс дня 3 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции 01:540
  • 16:55
    • Чемпионат Бельгии не будет доигран — СМИ
  • 16:43
    • На спортивной базе в Новогорске коронавирусом заразились гимнаст и тренер
  • 16:16
    • Президент «Брешии»: Если сезон возобновят — не выпущу команду на поле
    Стадион «Шальке» за решеткой Футбол В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?Коронавирус пока не позволяет играть в футбол Вчера в 21:580
  • Экспресс дня

  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • 3.68
    •
  • 21:34
    • Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет?
  • 21:21
    • Состояние Речбера улучшилось
  • 20:52
    • Юниорские и юношеские чемпионаты Белоруссии приостановлены
    Пустой «Энфилд» Футбол Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнутьОт чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ Вчера в 19:560
  • 15:50
    • На что ставить? На культуру!
  • 20:01
    • Топ-клубы Эредивизии требуют окончания сезона
  • 19:46
    • Хабиб: Просто скажите, куда мне надо лететь
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие