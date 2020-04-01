УЕФА перенес на год молодежный Евро и женский чемпионат Европы

Чемпионат Европы по футболу среди женщин состоится не в 2021 году, а в 2022-м, сообщает сайт Датского футбольного союза, ссылаясь на решения рабочей группы УЕФА.

Такое же решение УЕФА принял и по поводу мужского молодежного чемпионата Европы. Причиной стала пандемия коронавируса в мире.

13-й чемпионат Европы среди женщин должен был пройти в Англии с участием 16 сборных с 7 июля по 1 августа 2021 года.

Следующий молодежный чемпионат Европы с участием 16 команд примут Словения и Венгрия.

Женская сборная России в своей отборочной группе занимает второе место, набрав 9 очков в 4 матчах.

Молодежная сборная России в своей отборочной группе лидирует с 14 очками после 6 встреч. 0