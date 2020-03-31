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    «Манчестер Юнайтед» пообещал Санчо футболку с седьмым номером

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    «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, сообщает Independent.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Как стало известно изданию, «красные дьяволы» готовы платить 20-летнему футболисту 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Также манкунианцы пообещали англичанину футболку с седьмым номером, по которым ранее выступали Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Криштиану Роналду.

    Трансфер Санчо из «Боруссии» в «Юнайтед» оценивается в 130 миллионов евро.

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    • В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 23 матча в Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 15 голевых передач. 0

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