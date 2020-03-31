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    «Аякс» уволил футболиста, который несколько лет провел в коме

    Футбол Коронавирус в спорте Аякс
    «Аякс» уволил полузащитника Абдельхака Нури в рамках программы по сокращению финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса, сообщает Telegraaf.

    Абдельхак Нури
    Абдельхак Нури

    Увольнение произошло в рамках программы по сокращению финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Под сокращения также подпадают некоторые игроки, чьи контракты истекают ближайшим летом.

    «Аякс» пообещал семье футболиста выплатить недостающую заработную плату до июня и пытается договориться о будущей сумме, которая будет выплачиваться ежемесячно.

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