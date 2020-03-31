«Аякс» уволил футболиста, который несколько лет провел в коме

Абдельхак Нури
globallookpress.com
Увольнение произошло в рамках программы по сокращению финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Под сокращения также подпадают некоторые игроки, чьи контракты истекают ближайшим летом.
«Аякс» пообещал семье футболиста выплатить недостающую заработную плату до июня и пытается договориться о будущей сумме, которая будет выплачиваться ежемесячно.
Напомним, 22-летний игрок находился в коме в течение почти трех лет после перенесенной остановки сердца в предсезонной игре и только недавно покинул больницу. 0