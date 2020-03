Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Бывший футболиствышел из комы, сообщает talkSPORT.

Напомним, что 8 июля 2017 года в австрийском Инсбруке во время товарищеского матча с немецким «Вердером» Абделак потерял сознание на поле. Он был госпитализирован на вертолёте в местную больницу, где вечером того же дня был введен в состояние искусственной комы.

По информации источника, игрок на данный момент может сидеть в инвалидной коляске и принимать пищу.

After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has woken from a coma.

He can now eat and sit in a wheelchair.

The Ajax midfielder collapsed in a match vs Werder Bremen on July 8th 2017.

Such good news to hear 💪 pic.twitter.com/A3SnzqfFLI