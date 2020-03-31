ФИФА создаст антикризисный фонд для борьбы с последствиями коронавируса

По данным Sky Sports, ФИФА инициирует создание специального фонда, который будет предназначен для поддержания финансового положения лиг и клубов, нуждающихся в этом. Деньги для фонда будут взяты из резервов организации.

«Футбольное сообщество во всем мире испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Нам видится, что во многих частях света значительное число игроков окажутся в чрезвычайно сложной экономической ситуации.

ФИФА находится в хорошем финансовом положении, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь в трудный час. Поэтому ФИФА работает над возможностью оказания помощи футбольному сообществу во всем мире. Потребуется всесторонняя оценка финансового воздействия этой пандемии на футбол», — приводится в сообщении ФИФА. 0