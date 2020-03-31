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    ФИФА создаст антикризисный фонд для борьбы с последствиями коронавируса

    Футбол ФИФА Между темКоронавирус в спорте
    По данным Sky Sports, ФИФА инициирует создание специального фонда, который будет предназначен для поддержания финансового положения лиг и клубов, нуждающихся в этом. Деньги для фонда будут взяты из резервов организации.

    «Футбольное сообщество во всем мире испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Нам видится, что во многих частях света значительное число игроков окажутся в чрезвычайно сложной экономической ситуации.

    ФИФА находится в хорошем финансовом положении, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь в трудный час. Поэтому ФИФА работает над возможностью оказания помощи футбольному сообществу во всем мире. Потребуется всесторонняя оценка финансового воздействия этой пандемии на футбол», — приводится в сообщении ФИФА. 0

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