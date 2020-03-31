Евсеев: Оставшиеся матчи чемпионата России можно сыграть за месяц

Главный тренер «Уфы»высказал мнением о завершении сезона в чемпионате России после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Конечно, мне хотелось бы доиграть чемпионат. Но играть без зрителей или играть через два-три месяца... Не знаю, как это возможно.

Значит, у нас не будет пауз на следующий чемпионат. Ужмемся. Не вижу ничего страшного, если играть три раза в неделю.

Эти восемь матчей можно сыграть за месяц. У нас руководители хотели, чтобы было больше игр — вот, будет больше игр», — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России».

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах. 0