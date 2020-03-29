Газета AS составила список главных разочарований сезона в Ла Лиге

Газета AS на своем сайте опубликовала список главных разочарований среди новичков Ла Лиги в сезоне 2019/2020.

Список выглядит следующим образом: Френки де Йонг («Барселона»), Жоау Феликс («Атлетико»), Лука Йович («Реал»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Рони Лопеш («Севилья»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Педро Порро («Вальядолид»).

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 миллионов евро, Феликс — в «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов, Йович — в «Реал» из «Айнтрахта» за 60 миллионов.

Интересно, что в список не вошел полузащитник «Реала» Эден Азар, за которого мадридцы заплатили «Челси» 130 миллионов евро.

В этом сезоне бельгиец провел за «сливочных» десять матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 0