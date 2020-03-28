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    В «Валенсии» уже 25 случаев заражения коронавирусом

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    В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.

    Ситуация в «Валенсии» критическая
    Ситуация в «Валенсии» критическая

    По информации источника, короновирусная инфекция выявлена у 10 игроков основной команды клуба и 15 сотрудников «Валенсии». При этом официально называлось лишь три футболиста испанской команды с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. Имена других зараженных не разглашаются.

    Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

    Китайским вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. 0

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