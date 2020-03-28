КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью и Пеп ГвардиолаМоуринью и Гвардиола. Десять шагов от любви к ненависти
  • 19:49
    • Сезон в чемпионате России может возобновиться летом
  • 18:10
    • Фазель: Меры предосторожности не помешают, но меня не страшит коронавирус
  • 16:14
    • Главный тренер сборной Уругвая Табарес уволен из-за коронавируса
  • 15:58
    • СМИ: «Зенит» установил цену на Азмуна для «Наполи»
  • 15:48
    • Чемпионат России по волейболу завершен досрочно
    Все новости спорта

    «Минск» обыграл «Динамо» в столичном дерби

    Футбол БАТЭ
    ФК «Минск» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (3:2) в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.

    ФК «Минск»
    ФК «Минск»

    Счет в игре был открыт хозяевами уже на 1-й минуте — автором гола стал Владимир Хващинский. В концовке первого тайма за «Минск» отличились Евгений Чаговец и Роман Грибовский.

    Во втором тайме «Динамо» сократило отставание от соперника благодаря голам Евгения Шикавки и Ивана Бахара.

    Эта победа позволила «Минску» набрать 6 очков и выйти на 1-е место в турнирной таблице чемпионата, «Динамо» — 14-е (0 очков).

    Минским «Динамо» руководит бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

    Чемпионат Белоруссии . 2-й тур
    «Минск» — «Динамо» Мн — 3:2 (3:0)
    Голы: Хващинский, 1 (1:0). Чаговец, 41 (2:0). Грибовский, 45 (3:0). Шикавка, 77 — с пенальти (3:1). Бахар, 80 (3:2)«Минск»: Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев, Хващинский (Арт.Васильев, 85), Шрамченко, Грибовский (Ролович, 55)«Динамо»: Плотников, Риос, Сухоцкий, Чиж (Ким Чжун Ен, 46), Швецов, Горопевшек, Данилу (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 70), Бахар, ШикавкаПредупреждения: Яроцкий, 26. Горопевшек, 44. Данилу, 51. Залеский, 64. Насибулин, 71. Сазончик, 76. Леонов, 79Удаление: Горопевшек, 59

    Ранее в другом матче отчетного тура борисовский БАТЭ на выезде уступил «Славии» — 1:2.

    Дубль в составе победителей оформил Никита Мельников, у гостей отличился Виллюм Виллюмссон.

    Благодаря этому результату «Славия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

    В первом туре клуб из Борисова проиграл «Энергетику-БГУ». Таким образом, БАТЭ впервые в истории уступил в двух стартовых матчах сезона.

    Чемпионат Белоруссии. 2-й тур
    «Славия» — БАТЭ — 2:1 (1:1)
    Голы: Видлюмссон, 10 (0:1). Мельников, 32 (1:1). Мельников, 48 (2:1)«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Жук, Раевский, Шевченко, Мельников (Сенько, 83), Нар (Ковалевский, 90+4)БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич (Бессмертный, 88), Филипович, Копитович, Бага, Стасевич (Скавыш, 68), Нехайчик, Драгун (Милич, 68), Видлюмссон, СарокаПредупреждения: Чухлей, 37. Раевский, 51. Бага, 60. Жук, 65. Нехайчик, 66. Мельников, 67. Филипенко, 80

    Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Борьба Белоруссии с коронавирусом: сначала водка, затем футбол
  • Вчера в 13:55
    •
  • Прогноз
  • «Городея» — «Шахтер» Солигорск
  • 1.66
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Привезет ли Вернидуб три очка из Городеи?
  • «Городея» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Смолевичи» навяжут борьбу «Ислочи»
  • Экспресс дня 29 марта. Прогноз и ставки
  • 5.09
    •
  • «Неман» — «Витебск»: будет скучно?
  • «Неман» — «Витебск». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Болельщики на матче «Энергетик-БГУ» — БАТЭ Футбол Борьба Белоруссии с коронавирусом: сначала водка, затем футболБелорусский чемпионат — единственный в Европе, где проходят матчи Вчера в 13:550
  • 13:58
    • СМИ: Нойер не хочет переходить в «Челси»
  • 13:44
    • В «Валенсии» уже 25 случаев заражения коронавирусом
  • 13:29
    • «Сочи» изменил клубный логотип из-за коронавируса
    «Манчестер Юнайтед» Футбол Футбол, чёрт возьми! «МЮ» — «Бавария» в финале ЛЧ 1998/1999Пока из-за коронавируса на паузе чемпионаты, а финалы еврокубков перенесены, вспомним о поединке на «Камп Ноу» между МЮ и «Баварией» Вчера в 16:270
  • Экспресс дня

  • «Смолевичи» навяжут борьбу «Ислочи»
  • 5.09
    •
  • 19:38
    • Пресс-служба «Ростов Арены» прокомментировала пожар около стадиона
  • 19:10
    • «Минск» обыграл «Динамо» в столичном дерби
  • 18:56
    • Защитник «Рух Брест»: Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят, я напуган
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Кто был лучшим футболистом? Рейтинг всех тренеров АПЛКто из двадцати наставников команд АПЛ больше всего преуспел на футбольном поле? Вчера в 15:160
  • 11:53
    • Бои Поветкина и Усика будут отменены
  • 11:39
    • Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»
  • 11:10
    • Российская биатлонистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Городея — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мансфилд — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.04
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ислочь — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.09
  • Экспресс дня 29 марта
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие