«Минск» обыграл «Динамо» в столичном дерби

одержал домашнюю победу над(3:2) в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.

Счет в игре был открыт хозяевами уже на 1-й минуте — автором гола стал Владимир Хващинский. В концовке первого тайма за «Минск» отличились Евгений Чаговец и Роман Грибовский.

Во втором тайме «Динамо» сократило отставание от соперника благодаря голам Евгения Шикавки и Ивана Бахара.

Эта победа позволила «Минску» набрать 6 очков и выйти на 1-е место в турнирной таблице чемпионата, «Динамо» — 14-е (0 очков).

Минским «Динамо» руководит бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

Чемпионат Белоруссии . 2-й тур «Минск» — «Динамо» Мн — 3:2 (3:0) Голы: Хващинский, 1 (1:0). Чаговец, 41 (2:0). Грибовский, 45 (3:0). Шикавка, 77 — с пенальти (3:1). Бахар, 80 (3:2)«Минск»: Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев, Хващинский (Арт.Васильев, 85), Шрамченко, Грибовский (Ролович, 55)«Динамо»: Плотников, Риос, Сухоцкий, Чиж (Ким Чжун Ен, 46), Швецов, Горопевшек, Данилу (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 70), Бахар, ШикавкаПредупреждения: Яроцкий, 26. Горопевшек, 44. Данилу, 51. Залеский, 64. Насибулин, 71. Сазончик, 76. Леонов, 79Удаление: Горопевшек, 59

Ранее в другом матче отчетного тура борисовский БАТЭ на выезде уступил «Славии» — 1:2.

Дубль в составе победителей оформил Никита Мельников, у гостей отличился Виллюм Виллюмссон.

Благодаря этому результату «Славия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

В первом туре клуб из Борисова проиграл «Энергетику-БГУ». Таким образом, БАТЭ впервые в истории уступил в двух стартовых матчах сезона.

Чемпионат Белоруссии. 2-й тур «Славия» — БАТЭ — 2:1 (1:1) Голы: Видлюмссон, 10 (0:1). Мельников, 32 (1:1). Мельников, 48 (2:1)«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Жук, Раевский, Шевченко, Мельников (Сенько, 83), Нар (Ковалевский, 90+4)БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич (Бессмертный, 88), Филипович, Копитович, Бага, Стасевич (Скавыш, 68), Нехайчик, Драгун (Милич, 68), Видлюмссон, СарокаПредупреждения: Чухлей, 37. Раевский, 51. Бага, 60. Жук, 65. Нехайчик, 66. Мельников, 67. Филипенко, 80

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями. 0