КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Санчо — главное лицо в атаке «Боруссии»«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство
  • 07:03
    • ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
  • 20:38
    • Джеймс: Евролига и Лига ВТБ думают доиграть сезон, это какой-то прикол
  • 16:51
    • В Белоруссии решили не прерывать футбольный чемпионат
  • 15:42
    • Олимпийские игры в Токио перенесены на год
  • 13:09
    • Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей
    Все новости спорта

    ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

    Футбол Трансферы ФИФАКоронавирус в спорте
    Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года, чтобы не усугублять финансовое положение команд, сообщает The Telegraph.

    ФИФА может продлить летнее трансферное до января
    ФИФА может продлить летнее трансферное до января

    Как отмечает издание, это должно помочь клубам восстановиться финансово из-за потерь от приостановки турниров по причине коронавируса.

    Представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. По данным источника, руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.

    Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020, Олимпийские игры-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 марта
  • 23/03/2020 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • Team Liquid — Nigma
  • 1.55
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Nigma должна начать удачно
  • Team Liquid — Nigma. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Vici Gaming проверит на прочность недавно собранный PSG.LGD
  • PSG LGD — Vici Gaming. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Почтит ли «Лейкерс» память Коби в Space League?
  • «Лейкерс» — «Санз». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол «Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать МакларенаЧемпионат Австралии по футболу имеет свои интриги Вчера в 13:340
  • 16:23
    • Агент главного тренера «Олимпиакоса» признал наличие интереса из России
  • 16:09
    • Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
  • 15:34
    • «Лацио» предложил своему лучшему бомбардиру новый контракт
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 21:550
  • Экспресс дня

  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • 2.16
    •
  • 21:41
    • Лукаку получает лицензию тренера
  • 21:32
    • НХЛ на четверть сократит зарплаты сотрудников
  • 21:17
    • Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать фанатам ложную надежду
    Гарет Бэйл Футбол Куда лучше перейти Бэйлу?Четыре варианта для валлийца Вчера в 06:040
  • 14:20
    • Месси, Роналду и Неймар — самые высокооплачиваемые футболисты мира
  • 08:30
    • Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
  • 20:51
    • Мозякина не устроило предложение «Металлурга» по новому контракту
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч PSG LGD — Vici Gaming
  • Прочие
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лейкерс — Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Team Liquid — Nigma
  • Прочие
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие