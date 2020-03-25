ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

ФИФА может продлить летнее трансферное до января
globallookpress.com
Как отмечает издание, это должно помочь клубам восстановиться финансово из-за потерь от приостановки турниров по причине коронавируса.
Представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. По данным источника, руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020, Олимпийские игры-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. 0