ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Международная федерация футбола () может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года, чтобы не усугублять финансовое положение команд, сообщает The Telegraph.

ФИФА может продлить летнее трансферное до января globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как отмечает издание, это должно помочь клубам восстановиться финансово из-за потерь от приостановки турниров по причине коронавируса.

Представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. По данным источника, руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020, Олимпийские игры-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. 0