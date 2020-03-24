Российский футболист обвиняется в сдаче игр чемпионата Белоруссии

Экс-защитникобвиняется в получении 22 тысяч долларов за сдачу матчей чемпионата Белоруссии противи брестского сообщает «Прессбол».

Уточняется, что за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ 13 июня 2018 года (0:3) он получил 12 тысяч долларов, а за крупный проигрыш брестскому «Динамо» 29 июня 2018 года со счетом (0:6) — 10 тысяч долларов.

О распределении денег внутри команды пока неизвестно. В настоящий момент идет судебное разбирательство.

Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Анжи», московского «Торпедо», «Волги» из Нижнего Новгорода и «Нижнего Новгорода». В 2018 году он завершил карьеру. 0