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    Российский футболист обвиняется в сдаче игр чемпионата Белоруссии

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    Экс-защитник «Гомеля» Дмитрий Айдов обвиняется в получении 22 тысяч долларов за сдачу матчей чемпионата Белоруссии против БАТЭ и брестского «Динамо», сообщает «Прессбол».

    Дмитрий Айдов
    Дмитрий Айдов

    Уточняется, что за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ 13 июня 2018 года (0:3) он получил 12 тысяч долларов, а за крупный проигрыш брестскому «Динамо» 29 июня 2018 года со счетом (0:6) — 10 тысяч долларов.

    О распределении денег внутри команды пока неизвестно. В настоящий момент идет судебное разбирательство.

    Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Анжи», московского «Торпедо», «Волги» из Нижнего Новгорода и «Нижнего Новгорода». В 2018 году он завершил карьеру. 0

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