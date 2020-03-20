Переговоры Ракитича с китайским клубом сорвались из-за коронавируса

Полузащитникмог оказаться в китайском клубе, однако ему помешала пандемия коронавируса.

Как сообщает Sport.es, в январе этого года один из представителей Суперлиги обратился за услугами 32-летнего хорватского футболиста. Сам Иван не горел желанием перебираться в Китай, однако дальнейшее распространение инфекции исключило обсуждение сделки.

В настоящее время из-за коронавируса в Европе приостановлено большинство национальных чемпионатов, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. 0