В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы

В Госдуму внесен пакет законопроектов, регламентирующий трансферы спортсменов, в том числе ограничивающий их переходы в иностранные клубы, сообщает «Парламентская газета»

Авторами законопроекта стали президент ФХР, член Комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк и глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Согласно поправкам, договор оказания услуг по спортивной подготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие организации.

Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации

«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят.

Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают», — сказал Михаил Дегтярев.

Еще один проект предлагает дополнить закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к деятельности спортивных агентов, которые занимаются трудоустройством спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Минспорт России будет разрабатывать требования к их работе.

Еще два законопроекта направлены на «уточнение полномочий спортивных федераций в области заключения договоров со спортсменами и совершенствование порядка заключения контрактов с иностранными организациями».

«В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж.

Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями», — сказал Дегтярев. 0