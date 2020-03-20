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    В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы

    Футбол Между тем
    В Госдуму внесен пакет законопроектов, регламентирующий трансферы спортсменов, в том числе ограничивающий их переходы в иностранные клубы, сообщает «Парламентская газета».

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    Авторами законопроекта стали президент ФХР, член Комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк и глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

    Согласно поправкам, договор оказания услуг по спортивной подготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие организации.

    Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации

    «Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят.

    Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают», — сказал Михаил Дегтярев.

    Еще один проект предлагает дополнить закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к деятельности спортивных агентов, которые занимаются трудоустройством спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Минспорт России будет разрабатывать требования к их работе.

    Еще два законопроекта направлены на «уточнение полномочий спортивных федераций в области заключения договоров со спортсменами и совершенствование порядка заключения контрактов с иностранными организациями».

    «В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж.

    Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями», — сказал Дегтярев. 0

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