Казахстанский клуб отказался платить футболистам зарплату из-за коронавируса

Казахстанский клубприостановил действие контрактов игроков на время чрезвычайного положения, введенного в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.

По данным источника, футболисты получили письмо, в котором указано, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов. Документ подписан временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.

В чемпионате Казахстана-2020 сыграно два тура (первенство разыгрывается по системе «весна-осень»), в обоих матчах «Каспий» потерпел поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. 0