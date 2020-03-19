Хагуш: Завершить чемпионат? Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста

Защитник тульского «Арсенала»верит, что сезон в чемпионате России будет возобновлен после спада вспышки коронавируса.

«Задержки по зарплате? Ни о чем подобном не слышал. И даже думать не хочу. В "Арсенале" все обязательства всегда аккуратно выполнялись. Уверен, что в этом плане ничего не изменится.

Если чемпионат не доиграют, потеряете в премиальных и бонусах… Тут уж ничего не поделаешь. Нельзя же побеждать, если матчей нет. Но повторюсь: мы все верим, что сезон рано или поздно возобновится.

Может ли это произойти 10 апреля? Мое мнение: нет. Скорее, ближе к первым числам мая.

Мое соглашение действует до декабря. А насчет ребят, которые после мая окажутся в подвешенном состоянии, я, конечно, знаю. Но уверен, все эти моменты будут урегулированы с клубом.

Никто в разгар сезона не уйдет, никого на улицу не выбросят. "Арсенал" — это одна большая семья. Мы вместе будем искать выход из экстренной ситуации.

Знаете, лучше тренироваться, играть, чем наблюдать происходящее. Один раз можно остаться и без отпуска. Ничего страшного. Лишь бы эпидемия сошла на нет.

Предложение Леонида Федуна завершить чемпионат по итогам 22 туров — это точно не выход. Если "Спартак" устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста.

А мы хотим поднять выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков "Арсенал" не намерен», — приводит слова Хагуша «Советский спорт». 0