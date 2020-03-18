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    Шевченко: Поддерживаю решение УЕФА, спорт должен отойти в сторону

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    Во вторник 17 марта УЕФА принял резолюцию о переносе Евро-2020 на следующий год. Это сделано для того, чтобы дать возможность завершить клубный сезон в июне.

    «Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей.

    Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть», — цитирует слова Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

    На чемпионате Европы сборная Украины выступит в группе C вместе с командами Голландии, Австрии и одним из победителей плей-офф. 0

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