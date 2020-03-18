Права на показ РПЛ хотят купить балканские страны

Президент РПЛрассказал о планах доиграть сезон и о возможной продаже телеправ на лигу в другие страны.

«Рассматривает три варианта календаря для продолжения сезона. Принято решение эти варианты не обсуждать. Остановили сезон до 10 апреля и на этом остановились. Варианты — уже после паузы.

Командам нужно несколько дней, чтобы подготовиться для участия в чемпионате. Договорись обсудить варианты календаря, еще раз проработаем их, учтем пожелания.

Пришло сейчас пожелание закончить чемпионат до 30 июня, а у нас одним из вариантов был окончание чемпионата в первой половине июля. Теперь нам это запрещают.

Есть вариант по продаже телеправ западным странам? Да. Могу подтвердить. Балканские страны», — приводит слова Прядкина канал журналиста Сергея Егорова «Футбольный Биги» в YouTube 0