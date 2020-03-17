Глава Федерации футбола Испании: В Севилье при 40 градусах не поиграешь

Глава Федерации футбола Испаниисчитает, что летом будет сложно доиграть чемпионат из-за высокой температуры воздуха. Он высказался по поводу директивы УЕФА о завершении чемпионатов в Европе до июля.

«Мы работали с УЕФА в течение многих дней по телефону и по видеоконференции. Мы выдвинули несколько предложений, которые были одобрены. Мы уже знаем, как обстоят дела с европейскими национальными чемпионатами — их нужно завершить до 30 июня. Все команды должны сыграть все матчи. Об этом мы говорили с 55 федерациями-членами УЕФА и Исполнительным комитетом. Мы все проголосовали за.

Но я не могу гарантировать, что соревнования закончатся до 30 июня. Не могу ничего гарантировать. Было бы несправедливо завершить чемпионат по текущему положению команд. Мы не хотим аннулировать сезон. Мы также не собираемся одобрять возможность подсчета итогов только первого круга. Нам нужно доиграть сезон. 30 июня было бы идеально. Нет — завершим позже.

Но нам нужно беречь и здоровье игроков. Нельзя играть летом в Севилье при 40 градусах», — приводит слова Рубиалеса AS. 0