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    Гендиректор «Уфы»: Мне кажется, что мир никогда не будет прежним

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о приостановке розыгрыша РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «На сегодня — однозначно оптимальное решение. Я бы сказал, что это довольно мягкий вариант. У нас есть три с половиной недели относительной ясности, а это уже немало.

    Что будет дальше — посмотрим. Закончить вообще — в принципе, возможный вариант, в нем есть здравый смысл, но все-таки вряд ли. Временная приостановка — именно то, чего требует текущая ситуация.

    Тут нужно понимать, что 10 апреля — промежуточная отсечка, она достаточно условная. Никто не может знать, как будет развиваться ситуация с пандемией, поэтому, приняв план А, нужно иметь в запасе планы B и C.

    Графики жизни всех команд на планете Земля нарисованы сейчас вилами на воде. Все мы без исключения находимся в одинаковой ситуации.

    Все под давлением и стрессом: в Европе, в Азии, в Африке, в Америках, в Австралии — везде! Вот что очень важно понимать, руководствуясь главным посылом: здоровье болельщиков, футболистов, сотрудников клубов — самое главное. Футбол подождет.

    Без футбола жить можно, а без здоровья — никак. И, знаете, мне кажется, что мир никогда не будет прежним. Не знаю, станем ли мы лучше. Но в том, что станем другими, не сомневаюсь.

    Меня не оставляет ощущение, что мы учимся сейчас чему-то очень важному — это не только спорта касается, а цивилизации в целом. Человечество в своем развитии, мне кажется, подошло к рубежу, за которым — тупик.

    Может быть, беда, с которой мы столкнулись, поможет оглянуться на самих себя, задуматься — и наконец понять, что планета у нас одна на всех?», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    Напомним, решением исполкома РФС приостановил до 10 апреля 2020 года проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации.

    На данный момент в России зафиксировано 114 случаев заражения новым коронавирусом. 0

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