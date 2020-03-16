Иностранцам с 18 марта запретят въезд в Россию

Россия с 18 марта запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает правительство страны.

Запрет будет действовать до 1 мая. Он не затронет дипломатов и представителей, водителей и экипажей международного транспорта.

Также иностранцы могут приехать в Россию по визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.

Ранее было объявлено, что Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием.

Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, случилась в Китае в конце 2019 г. Число заболевших COVID-19 составляет 153 517 человек, 5735 из заболевших скончались.

В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек. 0