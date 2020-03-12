РФС отменил товарищеские матчи всех сборных, кроме главной

(РФС) сообщил о порядке проведения ближайших сборов и турниров с участием сборных России по футболу и его разновидностям в связи с распространением коронавируса.

Главная команда, которая будет готовиться к финальной части Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта в Новогорске.

На 28 и 31 марта запланированы гостевые товарищеские матчи со Швецией и Молдавией. Местные Федерации футбола приняли решение о проведении этих игр без зрителей.

Ранее появилась информация, что УЕФА может перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Согласно решению УЕФА, отложены матчи элитного раунда юношеских и женских Чемпионатов Европы-2020 в возрастных категориях U-19 и U-17, которые должны пройти с 14 марта по 14 апреля.

Под это решение попадают юношеские сборные России 2001 и 2003 годов рождения, а также женские молодежная и юниорская U-17 сборные, которые должны были провести отборочные мини-турниры во Франции, Москве, Хорватии и Венгрии.

Принято решение об отмене второго контрольного матч юношеской сборной (игроки 2005 года рождения) под руководством Вадима Гаранина на учебно-тренировочном сборе в Боснии и Герцеговине.

Учебно-тренировочные сборы молодежной и юношеской сборных России перенесены из Испании. Сборные России по разновидностям футбола также отменяют свои сборы в Европе.

РФС ведет работу по организации и проведению всех учебно-тренировочных сборных на территории России. 0