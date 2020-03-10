Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заболел коронавирусом

Владелецсообщил, что заболел коронавирусом.

«Новый вирус "посетил" меня, и я считаю, что обязан рассказать об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку принял все необходимые меры и следую инструкциям врачей. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления», — написал Маринакис в Instagram.

По данным английских СМИ, 6 марта Маринакис присутствовал на матче Чемпионшипа между «Ноттингемом» и «Миллуоллом» (0:3). Кроме того, в этот же день он провел встречу с игроками своего клуба. 0