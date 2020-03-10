Гасперини: Результат первого матча придает «Аталанте» уверенности в своих силах

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано.

В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч клуб из Бергамо выиграл со счетом 4:1. Ответный поединок пройдет сегодня, 10 марта, начало — в 23:00 по мск. 0