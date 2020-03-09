ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ростова»Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
  • 18:31
    • «Спартак» в Москве проиграл «Краснодару»
  • 18:06
    • Малком выйдет в старте «Зенита» против «Уфы»
  • 16:05
    • ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»
  • 17:09
    • ЦСКА на выезде одолел «Локомотив-Кубань»
  • 16:55
    • Лидеры ФНЛ синхронно сыграли вничью
    Все новости спорта

    Малком выйдет в старте «Зенита» против «Уфы»

    «Зенит» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Определились стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 21-го тура чемпионата России.

    Малком
    Малком

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.

    «Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.36, на успех «Уфы» — 12.5, на ничью — 4.95.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локомотив» неуверенно обыграл «Ахмат». Гильерме спас три очка для команды Семина
  • 01:16
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Уфа»
  • 1.57
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Зенит» уверенно «Уфу»?
  • «Зенит» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • На «Кинг Пуэр» «лисы» много забьют соперникам
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • В родных стенах «РБ Лейпциг» завершит начатое
  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдер празднует забитый мяч Футбол «Локомотив» неуверенно обыграл «Ахмат». Гильерме спас три очка для команды СеминаПресса и комментарии о матче «Локомотив» — «Ахмат» 01:160
  • 12:22
    • Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья
  • 12:10
    • Вратарь «Реала» получил травму паха
  • 11:34
    • Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф, «Авангард» примет «Салават»Результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта 16:350
  • Экспресс дня

  • Команда Моуринью покинет Лигу чемпионов?
  • 4.22
    •
  • 18:58
    • Воробьев: «Барыс» был мощнее нас, поэтому и побили нас хорошо
  • 18:53
    • Мозякин может стать тренером «Металлурга»
  • 17:54
    • «СКА-Хабаровск» одержал победу над «Мордовией»
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», сумасшедший матч «Ростова» и ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 16:120
  • 17:37
    • Овчинников похвалил футболистов за стремление спасти матч
  • 17:20
    • Карпин назвал катастрофой игру против ЦСКА
  • 16:17
    • «Химки» в домашнем матче разгромили «Томь»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 10 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие