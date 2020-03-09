«Зенит» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составына матч 21-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.36, на успех «Уфы» — 12.5, на ничью — 4.95.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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