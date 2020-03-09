ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико» Футболисты «Динамо»Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»
  • 22:24
    • «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
  • 19:59
    • «Атлетико» поделил очки с «Севильей» в Мадриде
  • 00:53
    • «Хетафе» и «Сельта» голов не забили
  • 23:56
    • «Ницца» вырвала победу у «Монако» благодаря дублю Дольберга
  • 23:34
    • Месси стал самым результативным игроком в топ-5 европейских лиг
  • 22:47
    • Дортмундская «Боруссия» одолела одноклубников из Менхенгладбаха
  • 22:35
    • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бернли»
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Зенит» уверенно «Уфу»?

    «Зенит» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Уфу Календарь РПЛ
    Прогноз на «Зенит» — «Уфа»
    Малком
    В понедельник, 9 марта, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» дома примет «Уфу». Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Уфа».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Марта 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 11.80
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    «Зенит» после 20 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 46 зачетных баллов, что на восемь очков больше, чем у второго «Краснодара».

    В первом официальном поединке 2020 года клуб из Санкт-Петербурга расписал домашнюю мировую с «Локомотивом» (0:0) в рамках чемпионата страны.

    Затем «сине-бело-голубые» провели кубковую встречу. На стадии 1/4 финала питерцы только по итогам овертайма благодаря голу Жиркова смогли одолеть в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:1 ОТ.

  • Ноль голов и удаление Семина. Судья взбодрил унылый матч в Санкт-Петербурге
  • Безголевая ничья на «Газпром Арене» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 29/02/2020

    • В родных стенах в текущем розыгрыше «Зенит» еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч при четырех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 22:5.

    «Уфа»

    «Уфа» после 20 игр с 25 зачетными пунктами разместилась на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая шестой условно еврокубковой строке три балла.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Башкирцы в новом году провели лишь один официальный матч. На прошлых выходных они на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.

  • С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»
  • Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Уфа»
  • 02/03/2020

    • Подопечные Вадима Евсеева провели 11 контрольных матчей на зимних сборах, в которых добились пяти побед, два раза сыграли вничью и четырежды проиграли.

    Десять выездных поединков этого сезона Премьер-лиги принесли уфимцам две виктории, четыре ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 4:9.

    В первом круге «Уфа» дома неожиданно одолела «Зенит» (1:0), а в прошлом чемпионате питерцы выиграли обе игры — 2:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.38, победа «Уфы» — 11.00, ничья — 5.00.

    Даже несмотря на отсутствие у питирцев Дзюбы, ставим в этом поединке на викторию хозяев с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Зенита» с форой (-1). 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.67
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги
  • «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее
    • 18:36 02/03/2020     Юрген Клопп
  • Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории
    • 18:51 05/03/2020     Эрик Дайер
  • Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
    • 16:19 05/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Зенит» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Бруну Фернандещ Футбол Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»Португальский футболист сразу же начал оказывать влияние на игру команды Вчера в 14:550
  • 21:40
    • СКА одолел «Витязь» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
  • 21:15
    • Женский чемпионат мира по хоккею отменен
  • 20:19
    • Норвежцы выиграли эстафету в Нове-Место, россияне — четвертые
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», в Манчестере пройдет дербиПодробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги Вчера в 22:480
  • Экспресс дня

  • «МЮ» не проиграет в дерби Манчестера?
  • 4.67
    •
  • 00:39
    • «Аякс» в гостях выиграл у «Херенвена»
  • 00:19
    • Действующая чемпионка снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
  • 00:06
    • Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
    «Салават Юлаев» — «Авангард» Хоккей КХЛ. СКА — первый четвертьфиналист, выездные победы «Авангарда» и «Барыса»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 21:590
  • 19:54
    • Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:26
    • Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
  • 17:41
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие