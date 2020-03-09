«Зенит» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» дома примет «Уфу». Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Уфа».

«Зенит»

«Зенит» после 20 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 46 зачетных баллов, что на восемь очков больше, чем у второго «Краснодара».

В первом официальном поединке 2020 года клуб из Санкт-Петербурга расписал домашнюю мировую с «Локомотивом» (0:0) в рамках чемпионата страны.

Затем «сине-бело-голубые» провели кубковую встречу. На стадии 1/4 финала питерцы только по итогам овертайма благодаря голу Жиркова смогли одолеть в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:1 ОТ.

В родных стенах в текущем розыгрыше «Зенит» еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч при четырех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 22:5.

«Уфа»

«Уфа» после 20 игр с 25 зачетными пунктами разместилась на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая шестой условно еврокубковой строке три балла.

Башкирцы в новом году провели лишь один официальный матч. На прошлых выходных они на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.

Подопечные Вадима Евсеева провели 11 контрольных матчей на зимних сборах, в которых добились пяти побед, два раза сыграли вничью и четырежды проиграли.

Десять выездных поединков этого сезона Премьер-лиги принесли уфимцам две виктории, четыре ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 4:9.

В первом круге «Уфа» дома неожиданно одолела «Зенит» (1:0), а в прошлом чемпионате питерцы выиграли обе игры — 2:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.38, победа «Уфы» — 11.00, ничья — 5.00.

Даже несмотря на отсутствие у питирцев Дзюбы, ставим в этом поединке на викторию хозяев с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Зенита» с форой (-1). 0