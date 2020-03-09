«Зенит» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года

«Зенит»
«Зенит» после 20 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 46 зачетных баллов, что на восемь очков больше, чем у второго «Краснодара».
В первом официальном поединке 2020 года клуб из Санкт-Петербурга расписал домашнюю мировую с «Локомотивом» (0:0) в рамках чемпионата страны.
Затем «сине-бело-голубые» провели кубковую встречу. На стадии 1/4 финала питерцы только по итогам овертайма благодаря голу Жиркова смогли одолеть в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:1 ОТ.
В родных стенах в текущем розыгрыше «Зенит» еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч при четырех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 22:5.
«Уфа»
«Уфа» после 20 игр с 25 зачетными пунктами разместилась на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая шестой условно еврокубковой строке три балла.
Башкирцы в новом году провели лишь один официальный матч. На прошлых выходных они на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.
Подопечные Вадима Евсеева провели 11 контрольных матчей на зимних сборах, в которых добились пяти побед, два раза сыграли вничью и четырежды проиграли.
Десять выездных поединков этого сезона Премьер-лиги принесли уфимцам две виктории, четыре ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 4:9.
В первом круге «Уфа» дома неожиданно одолела «Зенит» (1:0), а в прошлом чемпионате питерцы выиграли обе игры — 2:1 и 2:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.38, победа «Уфы» — 11.00, ничья — 5.00.
Даже несмотря на отсутствие у питирцев Дзюбы, ставим в этом поединке на викторию хозяев с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Зенита» с форой (-1). 0