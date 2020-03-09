Семак: Моменты были, но «Уфа» оборонялась всей командой

Главный тренер «Зенита»объяснил, почему его команде не удалось обыграть(0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Чего не хватило, чтобы дожать соперника? Забитых мячей. Если не забивать, выигрывать очень сложно.

Моменты были, "Уфа" оборонялась всей командой. Мы не смогли реализовать свои шансы. Такие матчи играются до первого мяча.

Функционально Дзюба нормально выглядел, были моменты, но, к сожалению, не забил. И он, и Азмун, и Дриусси пропустили какое-то время, нужно набирать.

Видно, что у того же Сердара не хватало свежести. Реализация подвела. Малком заработал хороший штрафной.

В первом тайме мы пропускали контратаки, во втором сыграли лучше, но забить не смогли», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 14 марта против «Урала» дома. 0