Красножан: Смородской удобно жить в бредовой реальности

Бывший тренер московского «Локомотива»опроверг информацию, что его уволили из клуба за участие в договорных матчах.

Ранее экс-президент «железнодорожников» Ольга Смородская заявила, что уволила специалиста именно из-за этого.

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет.

Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят.

С другой стороны, для меня ее просто не существует», — приводит «РБ» слова Красножана.

Тренер отметил, что до лета намерен заниматься домашними делами, а интерес «Тамбова» был неконкретным. По его словам, наметки насчет будущей работы есть, но трудно сказать, как они реализуются. 0