Правительство Италии отменило все футбольные матчи

Фанаты на матче «Наполи»
globallookpress.com
Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго попросил правительство страны запретить проведение всех спортивных мероприятий, профессиональных и любительских.
Как сообщает НОК Италии, приостановка соревнований должна продлиться как минимум до 3 апреля.
Этот запрос не касается международных соревнований, которые не находятся в зоне ответственности НОК Италии.
Ранее было принято решение, что все матчи чемпионата Италии по футболу будут проводиться без зрителей. Для отмены матчей необходимо новое решение правительства. 0