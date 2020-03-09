Правительство Италии отменило все футбольные матчи

Премьер-министр Италиизаявил, что матчи во всех футбольных лигах страны, включая Серию А будут отменены из-за распространения коронавируса, сообщает Football Italia

Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго попросил правительство страны запретить проведение всех спортивных мероприятий, профессиональных и любительских.

Как сообщает НОК Италии, приостановка соревнований должна продлиться как минимум до 3 апреля.

Этот запрос не касается международных соревнований, которые не находятся в зоне ответственности НОК Италии.

Ранее было принято решение, что все матчи чемпионата Италии по футболу будут проводиться без зрителей. Для отмены матчей необходимо новое решение правительства. 0