«Сочи» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над екатеринбургским» — 2:0.

В первом тайме полузащитник Андрей Мостовой на 35-й минуте оказался самым расторопным во вратарской и протолкнул мяч в сетку, забив 4-й гол в сезоне.

Во втором тайме окончательный счет установил защитник хозяев Кирилл Заика, поразивший ворота на 63-й минуте.

«Сочи» выиграл впервые с 30 сентября и набрал 18 очков оставшись на 16-й строчке в таблице РПЛ. Уральцы прервали серию из пяти матчей без поражений и остались на 8-м месте с 25 очками.

11 марта «Сочи» дома примет «Оренбург», а «Урал» 14 марта в гостях встретится с «Зенитом». 0