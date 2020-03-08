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    «Сочи» обыграл «Урал», одержав первую победу с сентября 2019 года

    «Сочи» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» — 2:0.

    «Сочи»
    «Сочи»

    В первом тайме полузащитник Андрей Мостовой на 35-й минуте оказался самым расторопным во вратарской и протолкнул мяч в сетку, забив 4-й гол в сезоне.

    Во втором тайме окончательный счет установил защитник хозяев Кирилл Заика, поразивший ворота на 63-й минуте.

    «Сочи» выиграл впервые с 30 сентября и набрал 18 очков оставшись на 16-й строчке в таблице РПЛ. Уральцы прервали серию из пяти матчей без поражений и остались на 8-м месте с 25 очками.

    11 марта «Сочи» дома примет «Оренбург», а «Урал» 14 марта в гостях встретится с «Зенитом». 0

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