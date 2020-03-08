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    «Хетафе» и «Сельта» голов не забили

    «Хетафе» — «Сельта»: счет матча 0:0

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    «Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче 27-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 0:0.

    Российский нападающий команды из Виго Федор Смолов вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

    На 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Мауро Арамбарри.

    Примера. 27-й тур
    «Хетафе» — «Сельта» — 0:0 (0:0)
    «Хетафе»: Сория, Суарес (Кабако, 84), Эчейта, Ньом, Кукурелья, Максимович, Этебо (Кенеди, 70), Арамбарри, Джене, Мата, Молина (Анхель Родригес, 61)«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья (Мендес, 63), Брадарич, Йокушлу, Айду, Санти Мина (Систо, 90), Смолов (Фернандес, 70)Предупреждения: Араухо (32), Кукурелья (45), Максимович (54), Арамбарри (55), Мальо (57), Рубен Бланко (60), Мата (71), Суарес (72), Смолов (74), Фернандес (81)Удаление: Арамбарри (82)

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» занимает четвертое место (46 очков), а «Сельта» — 17-е (26 очков). 0

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