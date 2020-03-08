Федотов: В матче с «Уралом» нам помогли «стандартные» положения

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Очень важная победа, учитывая то, что случилось в предыдущем туре, в котором мы не заслуживали такого жестокого наказания.

В матче с "Уралом" нам было прежде всего сложно в психологическом плане. Ведь мы играли против "Арсенала" хорошо, но потерпели поражение на ровном месте.

Перед игрой с "Уралом" было главным раскрепостить ребят. Соперник непростой, поле сложное. Как показала игра, с "Уралом" никому просто не бывает. Приходилось много терпеть, обороняться.

Не все получалось с выходом из защиты и в атакующих действиях. Но это связано с психологией. План был, мы его реализовывали.

Нам помогли "стандартные" положения. Мы сыграли организовано и не позволили много создать сопернику.

С "Уралом" вы решили выставить два номинальных форварда? Не согласен. А Андрей Мостовой тогда кто? Он тоже форвард. У нас их не один форвард, а три.

Плюс два фланговых крайних защитника, которые тоже являются атакующими. Не всегда всё получается, соперник нас изучает. Скажем, компенсирует наши сильные стороны.

В нашей работе мы всегда нацеливаем команду на атаку. На использование пространства, использование своих лучших качеств. А сколько форвардов — это условность.

Функциональные возможности Имбула пока не соответствуют тому, что мы бы хотели видеть.

У Рами проблема с коленом. Когда мы увидим на тренировках, что он готов, он появится в основном составе», — приводит слова тренера «Матч тВ».

Напомним, что по итогам 21-го тура «Сочи» имеет в своем активе 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. 0