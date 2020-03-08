выиграл чемпионат Аргентины сезона-2019/20.

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины twitter.com/BocaJrsOficial 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В заключительном туре чемпионата команда победила «Химнасию Ла-Плата» (1:0). Единственный гол забил нападающий Карлос Тевес.

«Сине-желтые» опередили на одно очко «Ривер Плейт», который в параллельной игре сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1) и упустил чемпионство.

Для «Бока Хуниорс» это чемпионство стало 34-м в истории клуба.

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