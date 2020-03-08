«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
twitter.com/BocaJrsOficial
В заключительном туре чемпионата команда победила «Химнасию Ла-Плата» (1:0). Единственный гол забил нападающий Карлос Тевес.
«Сине-желтые» опередили на одно очко «Ривер Плейт», который в параллельной игре сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1) и упустил чемпионство.
Для «Бока Хуниорс» это чемпионство стало 34-м в истории клуба.
#Boca ya salió campeón...#BocaEstáFeliz 😃 pic.twitter.com/xLNTFQKuUy— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 8, 2020