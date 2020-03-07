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    «Оренбург» одержал домашнюю победу над «Арсеналом»

    «Оренбург» — «Арсенал» Тула: счет матча — 2:0, обзор голов

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    В стартовом матче 21-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал».

    «Оренбург» — «Арсенал» Тула
    «Оренбург» — «Арсенал» Тула

    Встреча завершилась победой хозяев поля.

    Дублем у «Оренбурга» отметился Джордже Деспотович. На 13-й минуте он отобрал мяч у Михаила Левашова и поразил пустые ворота, а на 77-й головой замкнул подачу Андрея Малых.

    За три минуты до второго голя хозяев «Арсенал» остался в меньшинстве — Роберт Бауэр прихватил соперника и получил второй «горчичник».

    После этой победы «Оренбург» с 23 очками поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (28 очков) — на шестой позиции.

    РПЛ. 21-й тур
    «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Куат (Рогич, 64), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Ф.Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев (Э.Кангва, 78), Чаушич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Ломовицкий, 46)Предупреждения: Григалава, 16. Чаушич, 44. Ломовицкий, 50. Куат, 51. Бауэр, 65. Комбаров, 70. Фамейе, 81. Аюпов, 90Удаление: Бауэр, 75
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