«Оренбург» — «Арсенал» Тула: счет матча — 2:0, обзор голов

В стартовом матче 21-го тура Российской Премьер-лигипринимал тульский

Встреча завершилась победой хозяев поля.

Дублем у «Оренбурга» отметился Джордже Деспотович. На 13-й минуте он отобрал мяч у Михаила Левашова и поразил пустые ворота, а на 77-й головой замкнул подачу Андрея Малых.

За три минуты до второго голя хозяев «Арсенал» остался в меньшинстве — Роберт Бауэр прихватил соперника и получил второй «горчичник».

После этой победы «Оренбург» с 23 очками поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (28 очков) — на шестой позиции.