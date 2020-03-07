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    Гатти: Месси больше не феномен

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    Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионеля Месси
    Лионеля Месси

    «Мне плевать, будут ли меня критиковать в Аргентине. Месси больше не феномен. С ним неправильно обращались, его возвысили. Он привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю. Ему нужно играть лучше.

    Когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать. Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще», — цитирует Гатти Goal.

    Отметим, Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале. 0

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