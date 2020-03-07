Гатти: Месси больше не феномен

Бывший вратарь сборной Аргентиныраскритиковал лидера

«Мне плевать, будут ли меня критиковать в Аргентине. Месси больше не феномен. С ним неправильно обращались, его возвысили. Он привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю. Ему нужно играть лучше.

Когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать. Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще», — цитирует Гатти Goal.

Отметим, Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале. 0