В нидерландах испытают пять новых футбольных правил

По словам Директора Королевского футбольного союза Нидерландов, организация собирается ввести пять новых правил игры которые проверят на эффективность в молодежных лигах.

Представители организации предлагают разрешить игрокам вводить мяч с аута ногами. Также они хотят опробовать новый метод розыгрыша штрафного. Игрок у мяча сможет сам разыграть стандарт и продолжить атаку на ворота.

После желтой карточки сотрудники футбольного союза Нидерландов предлагают временно удалять футболиста с поля. Кроме того, они хотят сделать неограниченное количество замен и реформировать игровое время.

«Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг — подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола», — говорит Хейс де Йонг AD. 0