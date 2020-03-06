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    «Локомотив» планирует играть в «Лужниках» во время реконструкции «РЖД-Арены»

    Футбол Футбол России Локомотив
    Как заявил генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, «Лужники» являются наиболее вероятным местом проведения домашних матчей московского «Локомотива» во время реконструкции «РЖД-Арены».

    «РЖД-Арена»
    «РЖД-Арена»

    «В этом году мы планируем сделать нашу базу в Баковке и школу в Перово, финансирование выделено, надеемся, что много хорошего появится в центре подготовки и нашей основной команды. Что касается Черкизово, то идет работа как над реконструкцией стадиона, так и изменением дизайна всей территории, мы хотели бы иметь более организованное пространство. Позавчера была встреча с архитекторами, мы ожидаем эскизные варианты к апрелю, будет железно обсуждение у нас в клубе, в РЖД и с болельщиками. Надеемся, что будет выбран вариант в мае, который уже можно будет запустить в проектирование, оно будет длиться от 8 до 12 месяцев, потом экспертиза.

    И нам, судя по всему, придется закрывать стадион. Были проектировщики, которые говорили, что, возможно, будем проводить матчи на этой арене во время реконструкции. По той же схеме идет "Реал", по моей информации, "Барселона" также планирует проводить реконструкцию стадиона, не останавливая матчи. Но все же мы будем думать о переезде.

    "Лужники" являются самым удобным временным вариантом для проведения домашних игр во время реконструкции "РЖД-Арены". Нет другого стадиона, на котором пока не играют команды. Может, у нас будут другие варианты, мы обсуждали стадион "Динамо", ВЭБ-Арену», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

    Напомним, что в ноябре 2019 года «Локомотив» объявил о том, что планирует проводить реконструкцию домашнего стадиона. 0

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