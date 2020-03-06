Два клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда»

Полузащитникпопал в сферу интересов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» и «ириски» планируют осуществить трансфер 19-летнего турка в летнее трансферное окно. Роттердамцы осведомлены об интересе к своему футболисту.

Действующее соглашение Кекчю с «Фейеноордом» истекает в 2023 году. Руководство команды хочет продлить контракт с турецким футболистом, но клуб опасается, что не сможет удовлетворить финансовые запросы игрока.

В текущем сезоне Оркун провел в чемпионате Нидерландов 21 матча, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист выступает за молодежную сборную Турции. 0