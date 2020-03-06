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    Два клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда»

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    Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю попал в сферу интересов «Арсенала» и «Эвертона», сообщает Sky Sports.

    Оркун Кекчю
    Оркун Кекчю

    По информации источника, «канониры» и «ириски» планируют осуществить трансфер 19-летнего турка в летнее трансферное окно. Роттердамцы осведомлены об интересе к своему футболисту.

    Действующее соглашение Кекчю с «Фейеноордом» истекает в 2023 году. Руководство команды хочет продлить контракт с турецким футболистом, но клуб опасается, что не сможет удовлетворить финансовые запросы игрока.

    В текущем сезоне Оркун провел в чемпионате Нидерландов 21 матча, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист выступает за молодежную сборную Турции. 0

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