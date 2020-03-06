«Гранада» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

В ответном матче полуфинала Кубка Испаниина своем поле обыгралаиз Бильбао со счетом 2:1.

В составе хозяев поля отличились Карлос Фернандес (48-я минута) и Херман Санчес (76).

За гостей забил Юри Берчиче (81).

В первом матче «Атлетик» победил дома 1:0 и за счет гола на чужом поле клуб из Бильбао вышел в финал турнира, где сыграет против «Реал Сосьедад».