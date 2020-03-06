«Гранада» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе хозяев поля отличились Карлос Фернандес (48-я минута) и Херман Санчес (76).
За гостей забил Юри Берчиче (81).
В первом матче «Атлетик» победил дома 1:0 и за счет гола на чужом поле клуб из Бильбао вышел в финал турнира, где сыграет против «Реал Сосьедад».
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
«Гранада» — «Атлетик» — 2:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 48 (1:0). Санчес, 76 (2:0). Берчиче, 81 (2:1)«Гранада»: Силва, Фулькье (Вико, 85), Диас, Дуарте, Санчес, Нева (Антоньин, 85), Гоналон, Эррера (Брайс, 61), Пуэртас, Мачис, Фернандес«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Кордоба, 60), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе (Адурис, 79), Весга, Икер Муниаин (Сансет, 90+2), Иньяки УильямсПредупреждения: Альварес, 40. Санчес, 50. Весга, 73. Симон, 90+3