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    «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании

    «Гранада» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    В составе хозяев поля отличились Карлос Фернандес (48-я минута) и Херман Санчес (76).

    За гостей забил Юри Берчиче (81).

    В первом матче «Атлетик» победил дома 1:0 и за счет гола на чужом поле клуб из Бильбао вышел в финал турнира, где сыграет против «Реал Сосьедад».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
    «Гранада» — «Атлетик» — 2:1 (0:0)
    Голы: Фернандес, 48 (1:0). Санчес, 76 (2:0). Берчиче, 81 (2:1)«Гранада»: Силва, Фулькье (Вико, 85), Диас, Дуарте, Санчес, Нева (Антоньин, 85), Гоналон, Эррера (Брайс, 61), Пуэртас, Мачис, Фернандес«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Кордоба, 60), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе (Адурис, 79), Весга, Икер Муниаин (Сансет, 90+2), Иньяки УильямсПредупреждения: Альварес, 40. Санчес, 50. Весга, 73. Симон, 90+3
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