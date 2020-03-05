УЕФА хочет создать «летнюю Лигу чемпионов»

ведет переговоры с компанией Relevent Sports о создании нового летнего футбольного турнира, информирует Daily Mail.

Турнир должен быть создан на основе Международного кубка чемпионов и проходить в стиле Лиги чемпионов.

В новом турнире планируется внедрение квалификации, группового этапа и стадии плей-офф.

Соревнование должно стартовать в 2021 году, соглашение будет заключено сроком на восемь лет.

Что касается места проведения, то изначально он будет проходить в США, но не исключен переезд в Азию.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поддержали данную идею. 0