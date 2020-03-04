«Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:2 д.в., обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(3:2) в дополнительное время матча 1/4 финала Кубка России.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Бакаев совершил сольный прорыв к штрафной по центру и очень здорово пробил в правый нижний угол ворот ЦСКА — Акинфеев не сумел дотянуться до этого мяча.

На 13-й минуте красно-белые удвоили преимущество. Понсе получил мяч в штрафной ЦСКА от Соболева в окружении трёх защитников, одурачил их всех парой ложных движений и, не сближаясь с Фернандесом, пробил из центра штрафной мимо Акинфеева, отправив мяч в сетку.

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Спустя четыре минуты ЦСКА отквитал один мяч. Прошёл прострел в штрафную «Спартака» от её левого угла, Чалов за мяч не зацепился, и тот достался Дивееву, который от линии вратарской пробил над ногой упавшего в другую сторону Максименко.

Счет сравнялся в добавленное к первому тайму время. После высокого навеса слева в штрафную «Спартака» Жиго головой выбил мяч совсем не туда — не на партнёров, а перед собой, где до мяча первым добрался Ахметов, который с ходу мощно пробил низом от линии штрафной, вколотив мяч под левую штангу.

До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 103-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — Понсе попал Карпову локтем в лицо и получил вторую желтую карточку.

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На 107-й минуте «Спартак» забил победный мяч. Дивеев пытался накрыть Ларссона на границе штрафной после дальней навесной передачи Максименко, но поскользнулся и упал на газон, оставляя Джордана один на один с Акинфеевым — и нападающему удал отличный удар в дальний угол ворот.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где 25 апреля сыграет с «Зенитом». Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1).