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    «Спартак» в маньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:2 д.в., обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак ЦСКА
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (3:2) в дополнительное время матча 1/4 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Бакаев совершил сольный прорыв к штрафной по центру и очень здорово пробил в правый нижний угол ворот ЦСКА — Акинфеев не сумел дотянуться до этого мяча.

    На 13-й минуте красно-белые удвоили преимущество. Понсе получил мяч в штрафной ЦСКА от Соболева в окружении трёх защитников, одурачил их всех парой ложных движений и, не сближаясь с Фернандесом, пробил из центра штрафной мимо Акинфеева, отправив мяч в сетку.

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    Спустя четыре минуты ЦСКА отквитал один мяч. Прошёл прострел в штрафную «Спартака» от её левого угла, Чалов за мяч не зацепился, и тот достался Дивееву, который от линии вратарской пробил над ногой упавшего в другую сторону Максименко.

    Счет сравнялся в добавленное к первому тайму время. После высокого навеса слева в штрафную «Спартака» Жиго головой выбил мяч совсем не туда — не на партнёров, а перед собой, где до мяча первым добрался Ахметов, который с ходу мощно пробил низом от линии штрафной, вколотив мяч под левую штангу.

    До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 103-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — Понсе попал Карпову локтем в лицо и получил вторую желтую карточку.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 107-й минуте «Спартак» забил победный мяч. Дивеев пытался накрыть Ларссона на границе штрафной после дальней навесной передачи Максименко, но поскользнулся и упал на газон, оставляя Джордана один на один с Акинфеевым — и нападающему удал отличный удар в дальний угол ворот.

    «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где 25 апреля сыграет с «Зенитом». Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1).

    Кубок России. 1/4 финала
    «Спартак» — ЦСКА — 3:2 д.в. (2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Бакаев, 4 (1:0). Понсе, 13 (2:0). Дивеев, 17 (2:1). Ахметов, 45+1 (2:2). Ларссон, 107 (3:2)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 90+1), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо, 120), Крал, Зобнин, Бакаев (Тил, 46), Понсе, Соболев (Ларссон, 74)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Дивеев, Карпов (Бийол, 109), Набабкин, Влашич, Бистрович, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Чалов (Шкурин, 94)Предупреждения: Кутепов, 34. Мариу Фернандес, 45+3. Понсе, 68. Обляков, 80. Карпов, 97. Ребров, 104. Зобнин, 109. Набабкин, 115Удаление: Понсе, 103 (грубая игра, вторая ж.к.)
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