Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Челси»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Матч с "Челси" был открытым, с игрой на встречных курсах. В первом тайме у нас был момент, когда мы нанесли 3-4 удара подряд, Мане был близок к голу. Нам были нужны свежие игроки, поэтому я совершил несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают. То, что "Челси" играл с нами на контратаках, — это нормально.

В целом игра "Ливерпуля" мне понравилась. Мы должны стать лучше, и все это понимают. Прошедшие три недели нельзя назвать хорошими, но следующие три недели мы должны сделать лучшими неделями сезона. В этом наш план.

Сегодня "Ливерпуль" заслужил поражение от "Челси", потому что они забили дважды, а мы допускали грубые ошибки в моментах с пропущенными мячами. Сейчас все наши мысли о "Борнмуте", а не об "Атлетико". Мы хотим начать побеждать», — цитирует Клоппа BBC. 0