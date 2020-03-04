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    «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

    «Челси» — «Ливерпуль»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси Ливерпуль
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0.

    Виллиан
    Виллиан

    Счет в матч открыл Виллиан в первом тайме, после пушечного удара по центру ворот. Адриан неудачно подставил руки и мяч отскочил в ворота.

    Второй мяч забил Баркли. Полузащитник удвоил преимущество хозяев на 64 минуте матча.

    Это второе поражение для «Ливерпуля» подряд. Перед этим команда Клоппа уступила в АПЛ «Уотфорду» 3:0.

    Кубок Англии. 1/8 финала
    «Челси» — «Ливерпуль» — 2:0
    Голы: 1:0 — 13 Виллиан, 2:0 — 64 Баркли«Челси: Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Ковачич (Маунт, 42), Баркли, Педро, Гилмур, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90)«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс, Джонс (Милнер, 70), Фабиньо, Мане, Лаллана (Салах, 80), Минамино, Ориги (Фирмино, 70)Предупреждения: Фабиньо (61), Милнер (76), Мане (90)
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