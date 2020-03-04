«Челси» — «Ливерпуль»: счет 2:0, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Счет в матч открыл Виллиан в первом тайме, после пушечного удара по центру ворот. Адриан неудачно подставил руки и мяч отскочил в ворота.

Второй мяч забил Баркли. Полузащитник удвоил преимущество хозяев на 64 минуте матча.

Это второе поражение для «Ливерпуля» подряд. Перед этим команда Клоппа уступила в АПЛ «Уотфорду» 3:0.