ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио ФернандесОтскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
  • 23:57
    • «Ренн» на выезде разобрался с «Тулузой»
  • 22:29
    • «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ
  • 21:27
    • ПСЖ дома разгромил «Дижон»
  • 20:57
    • «Зенит» разошелся миром с «Локо», Семин получил красную карточку
  • 00:21
    • «Бостон» добыл разгромную победу в Нью-Йорке
    Все новости спорта

    «Наполи» на своем поле обыграл «Торино»

    «Наполи» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо.

    За туринский клуб гол в компенсированное время забил Симоне Эдера.

    «Наполи» победил в пятый раз за последние шесть туров и находится на шестом месте в таблице Серии А. Серия поражений «Торино» теперь составляет шесть матчей.

    Серия А. 26-й тур
    «Наполи» — «Торино» — 2:1 (1:0)
    Голы: Манолас, 19 (1:0). Ди Лоренцо, 82 (2:0). Эдера, 90+1 (2:1)«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Аллан, 80), Руис, Инсинье, Милик (Мертенс, 74), Политано (Эльмас, 84)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Эдера, 84), Базелли (Мейте, 66), Лукич, Дзадза (Верди, 83), БелоттиПредупреждения: Ринкон, 36. Дзадза, 40. Ансальди, 90+2. Аллан, 90+3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А
  • 28/02/2020 в 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гранада» и «Сельта» подарят голы
  • «Гранада» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Продлит ли «Барселона» свою серию побед на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Стоит ли ждать «низов» на «Луи II»?
  • «Монако» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 01:210
  • 23:43
    • Карпин — о судействе: Была игра в Грозном, а вы дальше думайте
  • 23:09
    • Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет
  • 22:44
    • «Шальке» «всухую» проиграл «Кельну»
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ Вчера в 22:310
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 01:33
    • Шалимов: На «Зенит» нужен будет такой же боевой настрой, как на «Ростов»
  • 01:05
    • «Сельта» на выезде сыграла вничью с «Гранадой»
  • 00:50
    • «Наполи» на своем поле обыграл «Торино»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:140
  • 21:59
    • Семин: Игра команды после моего удаления? Мы связь держали, игра шла нормально
  • 21:54
    • Семак: Через центр было проходить сложно. Поэтому пытались сконцентрироваться на флангах
  • 21:14
    • Тедеско: Мы заслужили победу и рады набранным очкам
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нант — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие