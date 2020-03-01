«Наполи» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо.
За туринский клуб гол в компенсированное время забил Симоне Эдера.
«Наполи» победил в пятый раз за последние шесть туров и находится на шестом месте в таблице Серии А. Серия поражений «Торино» теперь составляет шесть матчей.
Серия А. 26-й тур
«Наполи» — «Торино» — 2:1 (1:0)
Голы: Манолас, 19 (1:0). Ди Лоренцо, 82 (2:0). Эдера, 90+1 (2:1)«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Аллан, 80), Руис, Инсинье, Милик (Мертенс, 74), Политано (Эльмас, 84)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Эдера, 84), Базелли (Мейте, 66), Лукич, Дзадза (Верди, 83), БелоттиПредупреждения: Ринкон, 36. Дзадза, 40. Ансальди, 90+2. Аллан, 90+3