«Наполи» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Италиина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо.

За туринский клуб гол в компенсированное время забил Симоне Эдера.

«Наполи» победил в пятый раз за последние шесть туров и находится на шестом месте в таблице Серии А. Серия поражений «Торино» теперь составляет шесть матчей.