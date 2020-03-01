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    Роберт Морено: Я никогда не говорил, что целью «Монако» являются еврокубки

    Футбол Футбол Франции Монако
    Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвел итоги матча с «Реймсом» (1:1) в рамках 27-го тура чемпионата Франции.

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «У нас была хорошая игра с моментами. Мы рисковали. Прошло пять игр без поражений, это важно. Теперь нам нужно победить в Ницце на следующей неделе, но это будет очень сложно. Против "Реймса" мы сделали все, что могли, чтобы выиграть.

    У нас было много моментов, претензий к команде нет. Думаю только о победе в следующей игре, не смотрю на таблицу. Я никогда не говорил, что целью являются еврокубки. Говорить о Европе сегодня не имеет смысла. Мы улучшили нашу оборону. Теперь нам нужно забивать больше голов», — цитирует Морено L’Equipe.

    «Монако» опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции — 40 очков, «Реймс» располагается строчкой ниже с 38 очками. 0

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