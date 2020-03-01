Малком: «Зенит» заслуживал победы в матче с «Локомотивом»

Нападающийпрокомментировал поединок с(0:0) в рамках 20-го тура РПЛ.

«Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо. Рад, что провел все 90 минут. Команда также провела хороший матч. Сильный соперник. Во втором тайме игра сложилась лучше, чем в первом. Допускали меньше брака, создавали голевые моменты.

Все меня поздравили, что я после такой паузы вышел на поле. Сейчас нужно работать, готовиться к среде и выигрывать.

Играли две хорошие команды. Первый тайм получился закрытым. Ничего страшного, надо продолжать работать и побеждать в среду.

Думаю, что "Зенит" заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы — "Зенит", клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель», — цитирует бразильца официальный сайт питерцев.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками, москвичи занимают пятое место с 35 баллами. 0