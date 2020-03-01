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    Малком: «Зенит» заслуживал победы в матче с «Локомотивом»

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    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поединок с «Локомотивом» (0:0) в рамках 20-го тура РПЛ.

    Малком
    Малком

    «Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо. Рад, что провел все 90 минут. Команда также провела хороший матч. Сильный соперник. Во втором тайме игра сложилась лучше, чем в первом. Допускали меньше брака, создавали голевые моменты.

    Все меня поздравили, что я после такой паузы вышел на поле. Сейчас нужно работать, готовиться к среде и выигрывать.

    Играли две хорошие команды. Первый тайм получился закрытым. Ничего страшного, надо продолжать работать и побеждать в среду.

    Думаю, что "Зенит" заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы — "Зенит", клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель», — цитирует бразильца официальный сайт питерцев.

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками, москвичи занимают пятое место с 35 баллами. 0

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