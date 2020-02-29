Новиков: «Спартак» реализовал свои моменты, «Динамо» — нет

Кирилл Новиков
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«Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. "Спартак" реализовал моменты, мы — нет.
Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у "Спартака" медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать.
В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0