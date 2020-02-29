Новиков: «Спартак» реализовал свои моменты, «Динамо» — нет

Главный тренер «Динамо»высказал мнение о поражении от(0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. "Спартак" реализовал моменты, мы — нет.

Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у "Спартака" медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать.

В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0