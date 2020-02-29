«Кельн» — «Шальке»: счет 3:0, обзор голов

на своем поле разгромил(3:0), выиграв второй раз подряд.

Себастиан Борнов через 9 минут после начала открыл счет в матче и позволил хозяевам почувствовать себя увереннее. Успех закрепил Джон Кордоба, забивший за 6 минут до конца основного времени первого тайма.

Точку в матче поставил автогол Александра Нубеля на 75 минуте.

Таким образом, «Кельн» набрал 29 очков и занял 10 место. Для «горняков» это второе поражение в чемпионате подряд. У них 36 очков и 6 место в таблице.