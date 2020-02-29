«Кельн» — «Шальке»: счет 3:0, обзор голов

Себастиан Борнов через 9 минут после начала открыл счет в матче и позволил хозяевам почувствовать себя увереннее. Успех закрепил Джон Кордоба, забивший за 6 минут до конца основного времени первого тайма.
Точку в матче поставил автогол Александра Нубеля на 75 минуте.
Таким образом, «Кельн» набрал 29 очков и занял 10 место. Для «горняков» это второе поражение в чемпионате подряд. У них 36 очков и 6 место в таблице.
Бундеслига. 24 тур
«Кельн» — «Шальке» — 3:0
Голы: 1:0 — 9 Борнаув, 2:0 — 39 Кордоба, 3:0 — 75, автогол Нюбель«Кельн» Хорн, Якобс (Дрекслер, 76), Шмитц, Борнаув, Хектор, Кайнц (Тильманн, 85), Схири, Эхизибуэ, Реджбечай, Ляйстнер, Кордоба (Модест, 78)«Шальке» Нюбель, Очипка, Кенни, Настасич, Кабак (Тодибо, 29), Грегорич (Бургшталлер, 59), Шопф, Бужеляб (Кутуджу, 74), Маккенни, Раман, ХаритПредупреждения: Кордоба (38), Шопф (66), Бургшталлер (80)