Сульшер сравнил Фернандеша со Скоулзом и Вероном

Уле Гуннар Сульшер
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Португалец отметился дебютным голом, добавив к нему результативную передачу.
«Думаю, что для сегодняшнего рынка этот трансфер — отличная сделка. Он что-то сделал с толпой. Вы можете видеть по реакции болельщиков, что они привыкли к таким личностям, игрокам такого менталитета и уровня.
У него есть все атрибуты игрока "Манчестер Юнайтед", которые фанаты видели много-много раз до этого.
С первого же дня, с первой минуты он заявил о себе, требуя мяч на первой же тренировке. Некоторым игрокам нужно время на адаптацию, но он сходу был уверен в себе.
Честно говоря, он некая смесь Скоулза и Верона. У него темперамент Верона и уровень обоих», — приводит слова Сульшера SkySports. 0