Сульшер сравнил Фернандеша со Скоулзом и Вероном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»остался доволен игройв матче АПЛ с «Уотфордом» (3:0)

Португалец отметился дебютным голом, добавив к нему результативную передачу.

«Думаю, что для сегодняшнего рынка этот трансфер — отличная сделка. Он что-то сделал с толпой. Вы можете видеть по реакции болельщиков, что они привыкли к таким личностям, игрокам такого менталитета и уровня.

У него есть все атрибуты игрока "Манчестер Юнайтед", которые фанаты видели много-много раз до этого.

С первого же дня, с первой минуты он заявил о себе, требуя мяч на первой же тренировке. Некоторым игрокам нужно время на адаптацию, но он сходу был уверен в себе.

Честно говоря, он некая смесь Скоулза и Верона. У него темперамент Верона и уровень обоих», — приводит слова Сульшера SkySports. 0