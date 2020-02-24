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    Сульшер сравнил Фернандеша со Скоулзом и Вероном

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой Бруну Фернандеша в матче АПЛ с «Уотфордом» (3:0)

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    Португалец отметился дебютным голом, добавив к нему результативную передачу.

    «Думаю, что для сегодняшнего рынка этот трансфер — отличная сделка. Он что-то сделал с толпой. Вы можете видеть по реакции болельщиков, что они привыкли к таким личностям, игрокам такого менталитета и уровня.

    У него есть все атрибуты игрока "Манчестер Юнайтед", которые фанаты видели много-много раз до этого.

    С первого же дня, с первой минуты он заявил о себе, требуя мяч на первой же тренировке. Некоторым игрокам нужно время на адаптацию, но он сходу был уверен в себе.

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    • Честно говоря, он некая смесь Скоулза и Верона. У него темперамент Верона и уровень обоих», — приводит слова Сульшера SkySports. 0

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